Yayladan dönenleri aşı ekibi karşıladı

Şanlıurfa'da koronavirüse karşı aşılama oranının artırılması için 44 mobil sağlık ekibi, kent merkezinden 165 kilometre uzaklıkta çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda, Siverek Karacadağ'a bağlı Kavaklıdere Mahallesi Muhtarı Salih İrgen'den yaylada bir süredir hayvancılık yapan grubun geri dönmek üzere olduğu bilgisini alan ekip hemen yola çıktı. Yüzde 80'i daha önce aşılanan mahallede, yayladan dönenleri karşılayan ekip, aşılamaları yaptı. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, "Muhtar Salih İrgen'e ikna çalışmasındaki yardımları nedeniyle teşekkür ederiz" dedi.