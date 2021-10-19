Yaylalardaki kaçak yapıların yıkımı yeniden başladı

Doğu Karadeniz yaylalarındaki kaçak yapılara karşı yıkım kararı başlatılan yapılarda yıkım işlemleri başladı. Trabzon'da yapı yoğunluğu artan ve doğal güzellikleri bozulan yaylaların eski haline dönmesi amacıyla 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılan kaçak yapılar için alınan yıkım kararlarına istinaden yeniden yıkıma başlandı.

Trabzon'un Çaykara ve Dernekpazarı ilçelerinin ortak kullandığı Yurt Yaylası'nda kaçak olduğu tespit edilen 5 yapı için Kaymakamlık tarafından yıkım kararı verildi. Kararı sonrası Jandarma ekipleri tarafından yaylada güvenlik önlemi alınırken, iş makineleri tarafından 5 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi. Yaylada ayrıca bazı yerlerde ev yapılmak için açıldığı tespit edilen 11 kaçak yapının ise temeli dolduruldu.