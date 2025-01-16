Yayman, "Biz tarihin doğru tarafındayız"

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Suriye'de yaşanan son gelişmeler üzerine mecliste yaptığı konuşmasında, "Biz Suriye'den yana inisiyatif aldığımızda 'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var' diyenler, bugün çıkıp Suriye'ye neden müdahil olmuyorsunuz diyorlar. Hiç kimsenin şüphesi olmasın biz tarihin doğru tarafındayız ve olmaya da devam edeceğiz" dedi. "Suriye'nin Suriyelindir" diyen Yayman, "Suriye'de zalim Esad rejiminde 1 milyon insan öldürülürken, 10 milyon Suriyeli mezhebine, inancına, görüşüne, fikrine, kadın olmasına, çocuk olmasına bakılmadan yerinden edilirken sesini çıkarmayanlar, biz insiyatif aldığımızda 'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var' diyenler, bugün genel görüşme talebinde bulunuyorlar. Hiç şüpheniz olmasın, tarihin doğru tarafındayız ve doğru tarafında olmaya devam edeceğiz. Biz mezheplere saygılıyız, mezhepçiliğe karşı olduk. Çünkü biz AK Parti'yiz ve Cumhur İttifakız. Afrin de Azez de hepsi bizim kardeşimizdir. Lazkiye'deki Tarsus'taki Alevi de bizim kardeşimizdir" diye konuştu.