Yayman: Gazetecinin sorunu benim sorunumdur

Daima gazetecilerin yanında olduğunu vurgulayan Yayman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Millete hizmet yolunda birlikte omuz omuza çalıştığımız gazeteci arkadaşlarımızın yaşadıkları sorunları yakından biliyorum. Gazetecilerin sorunu benim sorunumdur. Ülkemizin ve Hatay'ımızın sorunlarının çözümü yolunda beraber mücadele ettiğimiz basın mensuplarının başta ücret ve dijitalleşme olmak üzere yaşadıkları problemleri yakinen biliyorum. Basın ne kadar güçlü olursa demokrasimiz de o kadar güçlü olacaktır. Tarafsız ve doğru haberlerle kamuoyunu bilgilendirmek ve toplumsal farkındalığı artırmak için fedakârca çalışan değerli basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum"