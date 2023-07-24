Haberler Yaşam Haberleri Yayman: Gazetecinin sorunu benim sorunumdur
Giriş Tarihi: 24.7.2023 11:50 Son Güncelleme: 24.7.2023 12:03

Yayman: Gazetecinin sorunu benim sorunumdur

TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramıyla ilgili yaptığı açıklamada, Hatay’da deprem nedeniyle hayatını kaybeden gazetecilere Allah’tan rahmet diledi. Yayman, “Hepsinin mekanları cennet olsun. Deprem, gazetecilerimizin de hayatını derinden etkiledi ve etkilemeye devam ediyor. Yerel basın başta olmak üzere gazetecilerin sorunlarını biliyoruz ve yeni dönemde parlamentoda bunların çözümü için çalışacağız” dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Yayman: Gazetecinin sorunu benim sorunumdur

Daima gazetecilerin yanında olduğunu vurgulayan Yayman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Millete hizmet yolunda birlikte omuz omuza çalıştığımız gazeteci arkadaşlarımızın yaşadıkları sorunları yakından biliyorum. Gazetecilerin sorunu benim sorunumdur. Ülkemizin ve Hatay'ımızın sorunlarının çözümü yolunda beraber mücadele ettiğimiz basın mensuplarının başta ücret ve dijitalleşme olmak üzere yaşadıkları problemleri yakinen biliyorum. Basın ne kadar güçlü olursa demokrasimiz de o kadar güçlü olacaktır. Tarafsız ve doğru haberlerle kamuoyunu bilgilendirmek ve toplumsal farkındalığı artırmak için fedakârca çalışan değerli basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum"

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Yayman: Gazetecinin sorunu benim sorunumdur
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