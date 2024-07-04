Yaz ishalinde riskli artış

Yaz ayları ile birlikte sıcakların yükselmesi, insan hareketliliğinin artması, yeme alışkanlıklarının değişmesi ile birlikte bulantı, kusma ve ishal vakalarında önceki aylara göre göreceli bir artış yaşandığı belirtildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, vaka sayılarının bir önceki yılın aynı dönemindeki ortalamayla aynı bantta seyrettiğini söyledi. Usta "2023 yılı yaz aylarında bir haftalık ortalama 408.43; 2024 yılı bir haftalık vaka ortalaması 393.57 şeklindedir. Akut bağırsak enfeksiyonları, mide ve bağırsakların iltihabıdır. Bu hastalıkta ishal ana bulgu olup, ishale bulantı, kusma, ateş ve karın ağrısı eşlik edebilmektedir" dedi.Usta, "Kişisel hijyen şartlarının düşük olduğu durumlarda hastalık kişiden kişiye de bulaşabilir" diye konuştu.