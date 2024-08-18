Yaz Kur’an Kurslarına 3 milyon öğrenci katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 3 milyona yakın öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen Yaz Kuran Kurslarını, düzenlenen kapanış programlarıyla tamamladıklarını belirtti. Erbaş paylaşımında, "Başta Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'i ve manevi değerlerimizi öğrenmek için gayret gösteren öğrencilerimiz olmak üzere, nesillerimize manevi değerlerimizi ulaştırmaya çabalayan Kuran kursu öğreticilerimize, din görevlilerimize, bu hizmetlerde emeği geçenlere, velilerimize ve hayır sahiplerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. AA