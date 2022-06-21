Yaz transfer sezonu ne zaman bitecek? TFF ile Süper Lig yaz transfer sezonu ne zaman başladı, hangi tarihte sona erecek?

Süper Lig'de mücadele eden takımların yeni sezon öncesinde kadrolarını yenilemek ve şampiyonluk için hızlı bir başlangıç yapmak adına transfer çalışmaları yaptığı birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran 2022 tarihinde start almıştı. Kulüpler transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken futbolseverler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) "yaz transfer sezonu ne zaman, hangi tarihte bitecek?" soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

YAZ TRANSFER SEZONU NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE BİTECEK?

TFF ile yaz transfer sezonu ne zaman başladı, ne zaman bitecek? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;