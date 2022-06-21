Haberler Yaşam Haberleri Yaz transfer sezonu ne zaman bitecek? TFF ile Süper Lig yaz transfer sezonu ne zaman başladı, hangi tarihte sona erecek?
Giriş Tarihi: 21.6.2022 00:33 Son Güncelleme: 21.6.2022 00:34

Yaz transfer sezonu ne zaman bitecek? TFF ile Süper Lig yaz transfer sezonu ne zaman başladı, hangi tarihte sona erecek?

Yaz transfer sezonu ne zaman bitecek? TFF ile Süper Lig yaz transfer sezonu ne zaman başladı, hangi tarihte sona erecek?

Süper Lig birinci transfer ve tescil dönemi diğer adıyla yaz transfer sezonu 17 Haziran 2022 tarihinde başlamıştı, kulüplerin yeni sezon öncesinde kadrolarına yeni isimler kattığı ve eksiklerini tamamladığı dönemin sona ereceği tarih ise futbolseverler tarafından merak edilerek Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile “yaz transfer sezonu ne zaman, hangi tarihte bitecek?” sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Merak edilen az transfer sezonu ne zaman, hangi tarihte bitecek? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Süper Lig'de mücadele eden takımların yeni sezon öncesinde kadrolarını yenilemek ve şampiyonluk için hızlı bir başlangıç yapmak adına transfer çalışmaları yaptığı birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran 2022 tarihinde start almıştı. Kulüpler transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken futbolseverler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) "yaz transfer sezonu ne zaman, hangi tarihte bitecek?" soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

YAZ TRANSFER SEZONU NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE BİTECEK?

TFF ile yaz transfer sezonu ne zaman başladı, ne zaman bitecek? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesi üzerinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle;

2022-2023 Futbol Sezonunda Birinci Transfer ve Tescil dönemi (17 Haziran 2022) başladı.



Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre, 1. Transfer ve Tescil Dönemi 8 Eylül 2022 Perşembe günü sona erecek. 2. Transfer ve Tescil dönemi ise 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona erecek.


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Yaz transfer sezonu ne zaman bitecek? TFF ile Süper Lig yaz transfer sezonu ne zaman başladı, hangi tarihte sona erecek?
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