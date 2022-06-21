Yaz transfer sezonu ne zaman bitecek? TFF ile Süper Lig yaz transfer sezonu ne zaman başladı, hangi tarihte sona erecek?

Süper Lig'de mücadele eden takımların yeni sezon öncesinde kadrolarını yenilemek ve şampiyonluk için hızlı bir başlangıç yapmak adına transfer çalışmaları yaptığı birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran 2022 tarihinde start almıştı. Kulüpler transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken futbolseverler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) "yaz transfer sezonu ne zaman, hangi tarihte bitecek?" soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.
TFF ile yaz transfer sezonu ne zaman başladı, ne zaman bitecek? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesi üzerinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle;
2022-2023 Futbol Sezonunda Birinci Transfer ve Tescil dönemi (17 Haziran 2022) başladı.