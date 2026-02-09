Yazar Bülent Akyürek vefat etti

Türk edebiyatının özgün kalemlerinden, "Yılgın Türkler" ve "Zamanın Efendisi" gibi birçok esere imza atan yazar Bülent Akyürek, 57 yaşında hayatını kaybetti. Akyürek'in cenazesi yarın öğlen namazına müteakip Ankara'daki Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Elazığ'da 1969'da dünyaya gelen ve 17 yaşından itibaren romanları yayımlanmaya başlayan Akyürek'in eserleri, "Ustura", "A'raf", "Fesat", "Sanal Ördek", "Aksak Kurbağa" gibi dergilerde okuyucuyla buluştu. Usta yazar "Cinnetim Cennetimdir", "Yağmur Getiren Fırtına", "Bir Mazlumun Portresi: Malcolm X"in de aralarında olduğu birçok eser kaleme aldı.