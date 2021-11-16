Yazar Gurbet Lüy, İstanbul’da kitabını imzaladı

Kırıkkale'de İngilizce Öğretmenliği yapan Gurbet Lüy, İstanbul Eyüp Sultan Çocuk Kitapları Fuarı'nda okurları ile buluşup, 'Dünyayı Değiştiren İcatlar' kitabını imzaladı. 12 Kasım 2021 tarihlerinde düzenlenen fuarda kitabını imzalayan Gurbet Lüy'ün okurları yalnız bırakmadı.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER YAŞANDI

Yazar Gurbet Lüy, "Daha önce Konya'da imza gününe katılmıştım. Benim için gerçekten mutluluk verici bir olay. Bugün İstanbul'da kitabımı imzalıyorum. Çıkıp gelen herkese çok teşekkür ederim. Çok büyük bir ilgi var. İnşallah bu ay Kırıkkale'de de imza günü gerçekleştireceğim. Şimdiden herkesi davet ediyorum." İfadelerini kullandı.