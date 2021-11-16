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Giriş Tarihi: 16.11.2021 17:14 Son Güncelleme: 16.11.2021 17:22

Yazar Gurbet Lüy, İstanbul’da kitabını imzaladı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Yazar Gurbet Lüy, İstanbul’da kitabını imzaladı

Kırıkkale’de İngilizce Öğretmenliği yapan Gurbet Lüy, İstanbul Eyüp Sultan Çocuk Kitapları Fuarı’nda okurları ile buluşup, ‘Dünyayı Değiştiren İcatlar’ kitabını imzaladı.

Kırıkkale'de İngilizce Öğretmenliği yapan Gurbet Lüy, İstanbul Eyüp Sultan Çocuk Kitapları Fuarı'nda okurları ile buluşup, 'Dünyayı Değiştiren İcatlar' kitabını imzaladı. 12 Kasım 2021 tarihlerinde düzenlenen fuarda kitabını imzalayan Gurbet Lüy'ün okurları yalnız bırakmadı.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER YAŞANDI

Yazar Gurbet Lüy, "Daha önce Konya'da imza gününe katılmıştım. Benim için gerçekten mutluluk verici bir olay. Bugün İstanbul'da kitabımı imzalıyorum. Çıkıp gelen herkese çok teşekkür ederim. Çok büyük bir ilgi var. İnşallah bu ay Kırıkkale'de de imza günü gerçekleştireceğim. Şimdiden herkesi davet ediyorum." İfadelerini kullandı.

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Yazar Gurbet Lüy, İstanbul’da kitabını imzaladı
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