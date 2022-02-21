Yazar Melih Tuğtağ: ‘En çok sevdiğiniz ve en iyi bildiğiniz işi yapın’

Gençlerle Baş Başa etkinlikleri çerçevesinde genç nesilleri, güçlü yazarlarla buluşturan Bilgi Evleri'nin bu ayki konuğu çocuk edebiyatının önemli ismi Yazar Melih Tuğtağ oldu. Yazar Tuğtağ, Bilgi Evleri'nin küçük misafirleri ile çok özel bir söyleşi gerçekleştirdi.



'EN İYİ BİLDİĞİM ŞEY YAZMAK VE BEN DE YAZIYORUM'



"Yapabildiğim en iyi iş yazmak, ben de sürekli yazarak üretmeye çalışıyorum." ifadelerini kullanan Yazar Melih Tuğtağ, bütün çocuklara en çok sevdikleri ve en iyi bildikleri işi yaptıkları sürece mutlu olacaklarını söyledi. En beğendiğini yazana kadar eserlerini kimseye göstermediğini esprili bir dille anlatan Yazar, beğenmediği bir eser olursa yayınlamadığını da sözlerine ekledi.

Yazar olmanın başka hiçbir meslek grubunda olmayan çok değerli özelliklerinin olduğunu altını çizen Tuğtağ, kendisini yolda gören çocukların kendisine sarılmasının ve kendi kitabını imzalatmalarının değerinin paha biçilemez olduğunu ifade etti.



'KALBİNDE BİR HİS MEYDANA GELİR VE YAZMAYA BAŞLARSIN…'

Öğrencilerden gelen "Bir kitabı yazarken neler hissediyorsunuz?" sorusuna; "Siz okurken ne hissediyorsanız ben de aynı duyguları yazarken hissediyorum. Yani heyecan ve mutluluk… Bazı kitapları okurken sıkılırsınız ya bence o kitapların yazarları da kendi kitaplarını yazarlarken sıkılıyorlardır." diyerek cevap veren Yazar, çocukların yüzünde bolca tebessüm oluşturdu.

"His bizim hammaddemizdir, ben de bu hammaddeyi kullanarak ortaya bir ürün çıkarıyorum." diyen Tuğtağ, yazdığı karakterlerin çoğu zaman kendisi olduğunu söyleyerek sözlerine devam şöyle devam etti: "Ben kızdığım zaman yazarım. Dünyada hoşuma gitmeyen bir şeyler gördüğümde yazarım. Dünyayı değiştirmek için yazarım. Ama tabii en önemlisi farkında olduğum ve düzeltebileceğim bir şeyler olduğunu fark ettiğimde yazarım."

Zeytinburnu Bilgi Evi öğrencileri, söyleşinin ardından kendilerine hediye edilen kitapları Yazar Melih Tuğtağ'a imzalattı.