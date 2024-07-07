Yazdıranlar utansın

Kocaeli'de 9 yıldır geçimini kağıt toplayarak sürdüren Barış İrgen, motosikletine yazdığı "Suriyeli değilim" yazısı ile sosyal medyada gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde Suriyeli sanılarak önünün kesildiğini söyleyen İrgen, bu yazıyı yazmak zorunda kaldığını çünkü Suriyeli sanılarak saldırıya uğramaktan korktuğunu belirtti. Yaklaşık 9 yıl önce Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden Kocaeli'ye gelen ve burada kağıt toplayarak yaşamını sürdüren Barış İrgen, her gece saat 03.00'te motosikletiyle yollara düşüyor. İrgen, kendisinin sürekli Suriyelilere benzetildiğini ve bu yüzden saldırıya uğramaktan korktuğunu dile getirdi. Zor şartlarda kardeşleriyle birlikte kağıt toplayan İrgen, bu yazının ardından işini daha rahat yapabildiğini anlattı.