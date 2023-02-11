Haberler Yaşam Haberleri Yazıcı: “Türkiye Cumhuriyeti olarak en kısa sürede yaralarımızı en kısa sürede yaralarımızı saracağız”
Giriş Tarihi: 11.2.2023 22:49 Son Güncelleme: 11.2.2023 23:58

Yazıcı: “Türkiye Cumhuriyeti olarak en kısa sürede yaralarımızı en kısa sürede yaralarımızı saracağız”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile birlikte Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremde Battalgazi’de evleri zarar gören vatandaşlar için yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Yazıcı: “Türkiye Cumhuriyeti olarak en kısa sürede yaralarımızı en kısa sürede yaralarımızı saracağız”

Türkiye, yüzyılın felaketi olarak adlandırılan ve Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açan 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen illerden Malatya'da yaralar sarılmaya devam ediliyor. Çok sayıda depremzedeyi ağırlayan Battalgazi Belediyesi hizmet binası ve sosyal tesislerinde depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanırken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile birlikte Battalgazi'de evleri zarar görenler deprem mağduru vatandaşlar için yapılan çalışmaları inceledi. İlk olarak Orduzu'da bulunan fuar alanında deprem çadırlarını gezerek vatandaşları dinleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı ve Güder, daha sonra Battalgazi Belediyesi Yeşilçam Sosyal Tesislerinde depremzedelerle bir araya geldi. Battalgazi Belediyesi'nde koordinasyon merkezinde deprem sonrası gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'den brifing alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, burada önemli açıklamalarda bulundu.


Deprem mağduru vatandaşların yaralarının sarılması için gece gündüz sahada olduklarının altını çizen Yazıcı; "Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde yaşanan depremden 10 ilimiz etkilendi. Can kaybımız bir hayli fazla. Biz aramızda iş bölümü yaptık. İllerimizde partimizin milletvekili grubumuz bölündü. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ve teşkilat kademesi deprem bölgelerini gezerek vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz. Acımız büyük. Vefat eden vatandaşlarımız var, yaralı olan vatandaşlarımız var. Vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyor, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Şuanda da Malatya'dayız. Vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyip hızlı çözüm üretmek için gece gündüz sahadayız. Vatandaşımız deprem sonrasında doğal olarak konutlarına giremiyor. Bir taraftan da çadır yetiştirmeye çalışıyoruz. Çadır ihtiyacımız var ama bu talebin ötesinde gıda ve giyim ile geceyi geçirecekleri mekanların temin edilmesi noktasında belediyelerimiz çok iyi çalışmış. Özellikle merkez ilçeler Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde mağdur olmuş. Belediyelerimizin evini barkını terk etmiş insanlarımız için bütün imkanlarını seferber etmiş olmaları görmek büyük bir memnuniyet. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti olarak en kısa sürede yaralarımızı saracağız. Aziz milletimizin bu vahim olay karşısında imkanlarını cömertçe katkı vermeleri hepimiz için gurur vesilesi. Bu acılı zamanda bizi yalnız bırakmadılar. Zor zamanımızda bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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Yazıcı: “Türkiye Cumhuriyeti olarak en kısa sürede yaralarımızı en kısa sürede yaralarımızı saracağız”
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