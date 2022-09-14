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Giriş Tarihi: 14.9.2022 12:19 Son Güncelleme: 14.9.2022 12:58

Yazıcıoğlu davasında gazeteci Emre Kara için beraat kararı

Helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüne ilişkin olayla ilgili Emre Kara isimli gazeteciye açılan “Delil Karartma ve Yalan Beyan” davasında delil yetersizliğinden dolayı beraatına karar verildi.

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
Yazıcıoğlu davasında gazeteci Emre Kara için beraat kararı

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının helikopterin düşmesi sonucu vefat ettiği olayların aydınlığa çıkması için yürütülen davada sona gelindi. Yapılan incelemelerin ardından HTS kayıtlarının ortaya çıkması ile Yazıcıoğlu ailesinin E.K. hakkında Sivas 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "delilleri karartma ve yalan beyanda bulunma" suçlaması ile açılan davaya devam edildi.

Sivas'ta bugün görülen duruşmaya taraf avukatları, merhum Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ve partililer katıldı. Sanık Emre Kara duruşmaya katılmadı. Emre Kara'nın HTS kayıtlarına göre 26 Mart 2009 tarihinde saat 09.08 ve 09.37 saatleri ile 27 Mart 2009 günü saat 17.52'da İsmail Güneş ile görüştüğü ileri sürüldüğü duruşmada delil yetersizliğinden dolayı Emre Kara'nın beraatına karar verdi.

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Yazıcıoğlu davasında gazeteci Emre Kara için beraat kararı
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