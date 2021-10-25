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Giriş Tarihi: 25.10.2021 17:20 Son Güncelleme: 25.10.2021 17:27

Yazıcıoğlu davasının avukatının ağabeyi vinçten düşüp öldü

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Yazıcıoğlu davasının avukatının ağabeyi vinçten düşüp öldü

Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz’un ağabeyi çalıştığı işyerinde tamir için çıktığı vinçten aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Onikişubat İlçesi Şazibey Mahallesi'nde bir mermer işletmesinde iş yeri sahibi Nuh Yavuz (59), taşıma vinci arızasını gidermek için çıktığı vincin üzerinde dengesini kaybederek, yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Nuh Yavuz'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Nuh Yavuz'un cenazesi olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

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Yazıcıoğlu davasının avukatının ağabeyi vinçten düşüp öldü
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