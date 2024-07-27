“Yazımda Kardeşlik Var” kampını tamamladılar, müftüyü ziyaret ettiler

Öğrenci ve öğreticilerin yaptıkları anlamlı ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade eden Müftü Taşcı, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi. Ziyarete İl Müftü Yardımcısı Veysel Büyük, Ceyhan İlçe Müftülüğü Murakıbı Ali Gökçeli, Ceyhan İlçe Gençlik Koordinatörü Halil Özdoğan, TİF-Diyanet İzci Lideri Cafer Topak, İmam Hatip Mehmet Özkaya ve öğrenciler katıldı.

Ziyarette İl Müftü Yardımcısı Veysel Büyük, öğrencilere müftülük hizmet binasını tanıttı. İl Müftüsü Mehmet Taşcı, öğrenci ve öğreticilere bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek Türkiye Diyanet Vakfına ait kitaplar hediye etti.

