Haberler Yaşam Haberleri Yazın sıcaktan bunalıp Güneş'e ateş eden bir Adanalının silahından çıkan mermi, Dünya'nın çekiminden hiç etkilenmeyip uzay boşluğunda hareket ediyor olsaydı, Güneş'e ulaşması yaklaşık ne kadar sürerdi?
Giriş Tarihi: 15.8.2023 21:36 Son Güncelleme: 15.8.2023 21:36

Yazın sıcaktan bunalıp Güneş'e ateş eden bir Adanalının silahından çıkan mermi, Dünya'nın çekiminden hiç etkilenmeyip uzay boşluğunda hareket ediyor olsaydı, Güneş'e ulaşması yaklaşık ne kadar sürerdi?

ATV’nin en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 15 Ağustos 2023 Salı günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyici karşısına çıktı. Sevilen yarışmada Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Yazın sıcaktan bunalıp Güneş'e ateş eden bir Adanalının silahından çıkan mermi, Dünya'nın çekiminden hiç etkilenmeyip uzay boşluğunda hareket ediyor olsaydı, Güneş'e ulaşması yaklaşık ne kadar sürerdi? sorusunun yanıtları merak edilerek araştırılıyor. İşte az önce sorulan sorunun cevabı ve tüm detaylar.

Yazın sıcaktan bunalıp Güneş’e ateş eden bir Adanalının silahından çıkan mermi, Dünya’nın çekiminden hiç etkilenmeyip uzay boşluğunda hareket ediyor olsaydı, Güneş’e ulaşması yaklaşık ne kadar sürerdi?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 15 Ağustos 2023 Salı günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan Yazın sıcaktan bunalıp Güneş'e ateş eden bir Adanalının silahından çıkan mermi, Dünya'nın çekiminden hiç etkilenmeyip uzay boşluğunda hareket ediyor olsaydı, Güneş'e ulaşması yaklaşık ne kadar sürerdi? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (15 AĞUSTOS 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;



SORU: Yazın sıcaktan bunalıp Güneş'e ateş eden bir Adanalının silahından çıkan mermi, Dünya'nın çekiminden hiç etkilenmeyip uzay boşluğunda hareket ediyor olsaydı, Güneş'e ulaşması yaklaşık ne kadar sürerdi?



SEÇENEKLER

A- 6 dakika
B- 6 saat
C- 6 gün
D- 6 yıl (CEVAP)


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Yazın sıcaktan bunalıp Güneş'e ateş eden bir Adanalının silahından çıkan mermi, Dünya'nın çekiminden hiç etkilenmeyip uzay boşluğunda hareket ediyor olsaydı, Güneş'e ulaşması yaklaşık ne kadar sürerdi?
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