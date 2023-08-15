"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 15 Ağustos 2023 Salı günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan Yazın sıcaktan bunalıp Güneş'e ateş eden bir Adanalının silahından çıkan mermi, Dünya'nın çekiminden hiç etkilenmeyip uzay boşluğunda hareket ediyor olsaydı, Güneş'e ulaşması yaklaşık ne kadar sürerdi? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.
İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;
SORU: Yazın sıcaktan bunalıp Güneş'e ateş eden bir Adanalının silahından çıkan mermi, Dünya'nın çekiminden hiç etkilenmeyip uzay boşluğunda hareket ediyor olsaydı, Güneş'e ulaşması yaklaşık ne kadar sürerdi?