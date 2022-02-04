Yazlık hırsızlarına operasyon

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yazlık sitelerde meydana gelen hırsızlık olayları, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerini harekete geçirdi. 7 kişinin, ocak ayında farklı günlerde gittikleri mahalledeki villalardan eşya çalıp, taksiye yükleyerek ilçe merkezine götürdükten sonra ikinci el ürün satışı yapılan yerlere sattıkları belirlendi. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla teknik ve fiziki takip başlatıldı. Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı desteğiyle ilçe merkezindeki 5 adrese, operasyon düzenlendi. 7 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ev eşyaları ele geçirildi.