Yazma eserlere özel daire kuruldu

TürkiyeYazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TYEKB) bünyesinde "Yazma Mushaflar Dairesi Başkanlığı" kuruldu. Başkanlığın kurulma kararı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile dün Resmi Gazete'de yayınlandı. Yazma Mushaflar Dairesi Başkanlığı, kararnameye göre TYEKB bünyesinde yurt içinde ve yurt dışındaki yazma ve nadir matbu Mushafların kataloglamasını yaparak bir veri tabanı oluşturacak. Mushaflar üzerine ulusal ve uluslararası düzeyde sergi, sempozyum, konferans ve seminer gibi bilimsel ve kültürel etkinlikler düzenlenecek. Mushaf tarihi ve kültürü ile ilgili araştırma ve çalışmalar, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu ile üniversitelerin ilgili bölümleriyle iş birliği ve koordinasyon halinde gerçekleştirilecek. Mushafların konservasyon ve restorasyonları, Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Başkanlığı ile iş birliği içerisinde yapılacak. Mushaflar üzerine yayınlar da hazırlayacak olan Başkanlık, çeşitli yazı türlerinde Mushaflar yazdıracak ve Mushaf yazıcılığında dijital imkan ve teknikleri geliştirecek.