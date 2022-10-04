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Giriş Tarihi: 4.10.2022 11:22 Son Güncelleme: 4.10.2022 11:54

YDÜ'de 'Çocuk Şöleni'

KKTC’de Kasım ayında bütün çocuklara ve ailelerine açık olacak “Çocuk Şöleni” düzenlenecek. Şölende çocukların birbirleri ve aileleri ile eğlenceli bir gün geçirerek yeni eğitim dönemine çok daha motive bir şekilde başlamaları amaçlanıyor.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
YDÜ’de ’Çocuk Şöleni’

Şölende çocuklar, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde hazine avına çıkacak, oluşturulacak survivor parkurunda aileleriyle birlikte yarışacak ve düzenlenecek müzik ve spor etkinlikleri ile eğlenceli bir gün geçirecek. Çocuklar, aynı zamanda pek çok alanda düzenlenecek atölyelerle hayal güçlerini geliştirme şansı yakalayarak kendilerini keşfedecek.

Çocuk Şöleninde ailelere yönelik de pek çok etkinlik ve atölye çalışması gerçekleştirilecek. Kasım ayında düzenlenecek olan Çocuk Şöleni'nin programı ise önümüzdeki günlerde sosyal medyadan duyurulacak. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel, "Bir toplumun geleceği, ancak yetiştirdiği nesiller kadar parlak olabilir. Bütün uğraşımız pırıl pırıl bir nesil yetiştirmek" dedi.

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YDÜ'de 'Çocuk Şöleni'
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