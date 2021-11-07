YEDAM’in açılışı, canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk'ün de katıldığı Yeşilay Genel Merkezi'nde gerçekleşen törene Şanlıurfa YEDAM'dan canlı bağlantı yapılarak açılış kurdelesi kesildi.



Açılış törenine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Yeşilay Şube Bölge Koordinatörü Hakan Özöncel, Şube Başkanı Muharrem Çelik ve Yönetim Kurulu Üyeleri, YEDAM personeli ve il protokolü katılım sağladı. Açılışların ardından Türkiye'nin 81 ilinde ve KKTC'de hizmet veren YEDAM'ların toplam sayısı 104'e ulaştı.

YEDAM'ın Şanlıurfa'da hizmete girmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirten Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Muharrem Çelik şunları ifade etti:

"Yeşilay, YEDAM'lar ile bağımlılıklardan kurtulmak isteyenlere ve yakınlarına ücretsiz hizmet veriyor. Türkiye'nin her yerinden 115 YEDAM Danışma Hattı ile destek almak mümkün olsa da, vatandaşlarımız fiziki olarak bir merkeze gelmeyi ve uzmanlarla yüz yüze görüşmeyi tercih edebiliyor. Bu kapsamda ilimizde YEDAM'ın hizmet vermesi bize ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın yakınında olmak açısından büyük önem taşıyor. Bu açılış töreninin Sayın Cumhurbaşkanı'mızın katılımıyla yapılması da bizim için büyük onur. Bağımlılıklarla mücadelemizi sahiplendiği ve bizlere her zaman destek olduğu için kendilerine yürekten teşekkür ediyoruz. YEDAM'ın tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor; bağımlılıklarından kurtulmak için desteğe ihtiyaç duyan herkese kapımızın açık olduğunu vurgulamak istiyorum."

Yeşilay, Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) ile bağımlılara ve yakınlarına ücretsiz psikososyal destek sağladığını dile getiren Yeşilay Şube Bölge Koordinatörü Hakan Özöncel; "Canlı yayında Şanlıurfa Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin açılışını sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte gerçekleştirmenin onurunu yaşadık. YEDAM'ın tamamı bağımlılık alanında uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekibi; alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı oluyor. Aynı zamanda aile ve yakınlarına da destek vererek bozulan yaşam düzeninin onarılmasını ve ilişkilerin sağlıklı devam etmesini destekliyor. YEDAM'a 115 YEDAM Danışma Hattı üzerinden ulaşılabiliyor. Bugün hep birlikte açılışını gerçekleştirdiğimiz Şanlıurfa Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'nin (YEDAM) toplu açılış töreninde Şanlıurfa YEDAM'ın da açılışını gerçekleştirmenin mutluluğun yaşadıklarını belirten Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin; "Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin toplu açılış töreniyle birlikte aynı anda sayın Cumhurbaşkanımızın canlı yayına katılımıyla ilimiz YEDAM merkezini de açılışını gerçekleştirdik. Bu merkezlerimiz Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Şanlıurfa'mızda da önemli çalışmalara imza atacaktır. İlimize, ülkemize hayırlara vesile olsun inşallah" dedi.