Trafik kazasında hayatını kaybeden yedeksubay son yolculuğuna uğurlandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Spil Dağı'nda 15 Ocak günü saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda, Manisa 1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanlığı'nda görevli Yedek Astsubay Ahmet Necat Köse yönetimindeki otomobil, virajda kontrolden çıkarak 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından Köse'nin hayatını kaybettiğini belirlendi. Ahmet Necat Köse'nin cenazesi Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi morgundan alınarak hava yolu ile Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi. Cenaze aracına konulan Köse'nin tabutu, daha sonra kara yolu ile Giresun'un Eynesil ilçesine götürüldü.