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Giriş Tarihi: 24.1.2022 12:05 Son Güncelleme: 24.1.2022 12:11

Yedek lastiğin içinde eroin bulundu

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
Yedek lastiğin içinde eroin bulundu

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce takibe alınan TIR içinde bulunan stepne (yedek) lastiğine gizlenmiş 10 kg 400 gr uyuşturucu buldu.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bir otomobil takibe alındı. Uzun süren takip sonucunda kent girişinde durdurulan araçta polis ekipleri arama yaptı.

Yapılan aramada stepne (yedek) lastiğine gizlenmiş 10 kilo 400 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Uludere'de bir TIR'ı durdurdu. Narkotik ekiplerince durdurulan TIR'da arama yapıldı.

Yapılan aramada TIR'ın gizli bilmelerine saklanmış 52 kilo 638 gram eroin ele geçirildi. Olay ile ilgili bir kişi gözaltına alındı.

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Yedek lastiğin içinde eroin bulundu
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