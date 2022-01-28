Yedek lastikte 2 kilo 950 gram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'dan Adana'ya yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçen polis, nefes kesen bir operasyona imza attı. Otobanda havadan 'drone', karadan da sivil ekipler tarafından takibe alınan, M.D. yönetimindeki hafif ticari araç, kente girişinde durduruldu. M.D. ve yanındaki B.A. gözaltına alınırken, aracın bagajındaki yedek lastiğin içinden de 2 kilo 950 gram esrar çıktı; iki zanlı da tutuklandı.

DRONE İLE TAKİP

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına dağıtılmak üzere, Diyarbakır'dan Adana'ya yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. Plakası tespit edilen hafif ticari araç, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda havadan drone, karadan da sivil polis otolarıyla takibe alındı.

FİLMLERİ ARATMADI

M.D. (34) yönetimindeki araç, Adana'ya giriş yaptığı esnada peşindeki sivil ekip otolarının sinyalleri çaldı; sürücü kontrol noktasına yönlendirilerek durduruldu. Araçtan indirilip yere yatırılan M.D. ile onunla birlikte yolculuk yapan sevgilisi B.A. (42) gözaltına alındı. O anlarda kameralar kayıttaydı; ekrana yansıyan görüntüler de filmlerin aksiyon sahnesini aratmadı.

LASTİKTEN ESRAR ÇIKTI

Özel eğitimli narkotik detektör köpeği 'Tinga' ile arabada kapsamlı bir arama yapıldı. 'Tinga', bagajdaki yedek lastiğe uyarı verince polis de bu alana yoğunlaştı. Lastik çıkartıldı; ekipler de bir tamirci ustalığında titizlikle çalışıp, içine 7 ayrı paket halinde saklanan toplam 2 kilo 950 gram esrara ulaştı. Hafif ticari aracın da B.A.'nın üzerine kayıtlı olduğu bilgisine de ulaşıldı.

"HABERİMİZ YOKTU"

B.A., emniyetteki sorgusunda; "M., ile ortak bir arkadaşımızı ziyaret etmek için Diyarbakır'dan Adana'ya geldik. Uyuşturucudan haberim yoktu" savunmasını yaptı. M.D. de benzer bir ifade verip, uyuşturucunun nereden geldiği ve kim tarafından lastiğin içine konulduğunu bilmediğini söyledi. Adliyeye sevk edilen her iki şüpheli de nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.