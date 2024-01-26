“Yedek Parça” operasyonu… Hepsi taklit…

İstanbul Emniyeti; Sultanbeyli İlçesi Fatih Mahallesi'ndeki iki depoya operasyon düzenledi. "Merdiven Altı" olarak adlandırılan iki adreste; dünyaca ünlü araç markalarına ve yedek parça üretimi yapan bazı firmalara ait ürünlerin korsan ve taklit olarak üretiminin yapıldığı belirlendi. Ünlü bir araç markasına ait iki yedek parça, dört plastik aparat, altı yağ ve yakıt filtresi, 57 bin 714 çeşitli araç ve yedek parça firmalarına ait araç filtresi, 49 bin 290 araç filtre kutusu, 31 araç filtresi kalıbı, yedi bin 150 araç filtre kabı, bin araç filtre markası etiketi ve 17 bin araç filtre poşeti ele geçirildi. Ş.Ö. isimli kadın gözaltına alındı.