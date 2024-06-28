Yedek parça satışıyla dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda sosyal medya ve sahte internet sitelerinden otomobil yedek parçası satışı bahanesiyle vatandaşı dolandıran 4 kişilik çete takibe alındı. Asayiş Şube ekiplerince 2 ay süren takip sonucu çetenin, herhangi bir dükkan depo veya yerlerinin olmadığı belirlendi.

Yapılan çalışmalarda, çetenin sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden vatandaşlardan aldıkları araç yedek parça talebine göre internette buldukları görüntüleri vatandaşlara gönderdikleri tespit edildi. Çetenin dikkat çekmemek için meşru yollarla ticaret yapan firmaların isimlerini ve logolarını kullandıkları belirleyen polis, çetenin takipten kaçmak için farklı isimler ve sahte kimlik kullandıkları, sık sık telefon numarası değiştirdikleri tespit edildi.

Çeteye yönelik yapılan operasyonda 4 kişi yakalandı. Yakalanan 4 kişiden 3'ü adli mercilerce tutuklanarak ceza evine gönderildi. Bir kişiye ise adli kontrol tedbiri uygulanırken, operasyon kapsamında Türkiye genelinde meydana gelen 43 nitelikli dolandırıcılık olayının aydınlatıldığı belirtildi.