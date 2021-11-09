Yedi bela Gülcan yine rahat durmadı! Adliyede öyle şeyler yaptı ki...

'BANA DA KÜL TABLASIYLA VURMAYA KALKTI'



Ali Ağırdil ise sesleri duyduktan sonra yukarı çıktığını belirterek, "Kadın, saldırgan tavırlar içerisindeydi. Bana da hakaret ve tehdit etti. Bana vuramadı. Kül tablasıyla bana vurmak istedi ama ben engelledim" ifadelerini kullandı.



'POLİSLER GÜÇLÜKLE ZAPT ETTİ'



İşletme sahibi Alaittin Önal da sesler üzerine yukarı çıktığında Gülcan Çağıllıgeçit'in garson Yaşar Yıldız'a kül tablası, bardak gibi eline geçen her şeyi attığını gördüğünü, kadının 7-8 masasını kırdığını, daha sonra ihbar üzerine olay yerine gelen polislerin de kadını güçlükle zapt ettiğini söyledi. Hakim, duruşmayı erteledi.

ÇIKARDIĞI OLAYLARLA TANINIYOR



Gülcan Çağıllıgeçit, sık sık Kahramanmaraş'ta çıkardığı olaylarla tanınıyor. Yargılandığı bu olayla ilgili daha önce açılan bir diğer davada tehdit suçundan 3 ay 22 gün, hakaret ve kasten yaralama suçundan da 3 bin 260 lira adli cezaya çarptırılan Çağıllıgeçit, 10 Aralık 2020'de Trabzon Bulvarı'nda dolaşırken maske takması için kendisini uyaran ve kimlik isteyen polislere 'Artistliğiniz kime ya' diyerek zorluk çıkarttı. Gözaltına alınıp götürüldüğü karakolda da 'Maske takmayacağım ne yapıyorsanız yapın. Buradan çıkıp savcılığa gideceğim, hepinizle görüşeceğim. Siz neyinize güveniyorsunuz, siz kimsiniz?' diyerek polisleri tehdit eden Gülcan Çağıllıgeçit hakkında polise mukavemet suçundan adli işlem yapıldı.

12 Ocak 2021'de Yirmiikigün Mahallesi'ndeki bir güzellik merkezine giren Gülcan Çağıllıgeçit, maske takması için kendisini uyaran çalışanların üzerine yürüyüp, iş yerinin camlarını yumrukladı. Şikayet üzerine Çağıllıgeçit polisler tarafından gözaltına alındı.

Gülcan Çağıllıgeçit son olarak 3 Şubat 2021'de maskesiz bindiği halk otobüsünde kendisini uyaran şoför ve yolcularla tartışmıştı.