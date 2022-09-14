Yedi Bela Hüsnü filmi nerede ve ne zaman çekildi? Yedi Bela Hüsnü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Yedi Bela Hüsnü, bu akşam Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı Yedi Bela Hüsnü filmi hakkında detaylar merak konusu oldu. Sevdiği kızın kalbini kazanabilmek için kabadayı olmaya çalışan bir adamın hikayesini konu edinen filmin çekildiği yerler ise izleyenleri hayrete düşürdü. Peki, Yedi Bela Hüsnü filmi nerede çekildi, kaç yılında? Yedi Bela Hüsnü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

YEDİ BELA HÜSNÜ KONUSU

Filmin başkarakteri Hüsnü, arkadaşı Cemal tarafından yakışıklı olduğu konusunda kandırılmaktadır. Cemal, Hüsnü'den para kopararak mahallenin kızı Hüsnüye'yi elde etmesi için Hüsnü'yü cesaretlendirmektedir. Hüsnü ise mahallede meydana gelen bir çatışmadaki cinayetlerin üstüne kalması sonucu Yedi Bela Hüsnü olarak ünlenir. Gerçek Yedi Bela ve mahallenin arazisinde gözü olan zengin Malik Hüsnü'yü ortadan kaldırmaya çalışır.

YEDİ BELA HÜSNÜ NEREDE ÇEKİLDİ, HANGİ YILDA?

1982 yapımı kara komedi türündeki filmin çekimleri, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde Levent ve Sarıyer'in Kemerburgaz mahallelerinde gerçekleştirildi.

YEDİ BELA HÜSNÜ OYUNCULARI

Kemal Sunal - Hüsnü

Oya Aydoğan - Hüsniye

Şevket Altuğ - Cemal

Ali Şen - Malik

Atilla Ergün - Necati

Ajlan Altuğ - Manav Rasim

Süheyl Eğriboz - Rüstem

Ünal Gürel - Karamürselli Deli Hamdi

Nermin Denizci - Fatma

Belkıs Dilligil - Makbule

Yaşar Şener - Bakkal Fehmi

Hakkı Kıvanç - Kahveci Musa