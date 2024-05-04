‘Yedi Bela Hüsnü’ kimseye geçit vermiyor

İstanbul Esenler Kazım Karabekir Caddesi'nde esnafın sahiplendiği "Yedi Bela Hüsnü" isimli kedi, caddeyi kullananlara terör estiriyor. Başta köpekler olmak üzere yoldan geçen herkese saldıran kedinin komik halleri ise sosyal medyada büyük ilgi görüyor.Kaldırımdan geçenlere pusu kurup saldıran kedinin pati darbelerinden nasibini alan vatandaşlar ise önce korkuyor ardından da gülmeye başlıyor. Petshop mağazası işleten Emre Özkan, kedinin geçen hafta işyerinin önüne geldiğini ve sahiplendiklerini söyledi.Özkan, "Adını 'Yedi Bela Hüsnü" koyduk. Evcil bir kedi ama dışarı atmışlar. Sürekli köpeklere saldırıyor. İnsanlar araya girdiğinde onlar da nasibini alıyor. Kedinin bu komik hallerini video yaptık, gülüp eğleniyoruz. İzleyenler de çok beğendi" dedi.