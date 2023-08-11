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Giriş Tarihi: 11.8.2023 12:09 Son Güncelleme: 11.8.2023 12:14

Yedi Bela Taner’i eski husumetlileri vurmuş

İstanbul Beyoğlu’nda ‘Yedi Bela Taner’ lakabıyla bilinen Tanır Şanlı (36)’nın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öne sürülen şüphelilerden Hamdullah A. “Aramızda eskiye dayalı bir husumet vardı. Olayı bu nedenle gerçekleştirdik.” dediği öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Yedi Bela Taner’i eski husumetlileri vurmuş

Beyoğlu'nda 7 Ağustos 2023 tarihinde Kocatepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, cadde üzerinde duran iki kişi yoldan geçen motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırı sonucu ağır yaralanan Tanır Şanlı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Saldırı sırasında Tanır Şanlı'nın yanında bulunan 16 yaşındaki Berat K. ise kolundan yaralanmıştı. Saldırganlar ise olaydan sonra geldikleri motosikletle olay yerinden kaçmışlardı. Olaydan sonra Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan soruşturmada saldırganların güvenlik kamera görüntülerine ulaşılırken, park halindeki otomobillere de çok sayıda kurşun isabet ettiği tespit edilmişti.

İKİSİDE ATEŞ ETMİŞ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada polis saldırganların Hamdullah A. ve Salim Ç. adlı kişiler olduğunu belirledi. Pendik'te düzenlenen operasyonla yakalanan Hamdullah A. ve Salim Ç. ile onlara yardım ettiği iddia edilen Serhat D. Ve Ahmet G. gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin Cinayet Büro Amirliğindeki sorguları tamamlandı. Olayı Hamdullah A. ve Salim Ç.'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Olay sırasında Hamdullah A.'nın motosikleti kullandığı Salim Ç.'nin de onun arkasında olduğu tespit edildi. Saldırı sırasında her iki şüphelinin de ateş ettiği öğrenildi.

ESKİDEN GELEN ALACAK VERECEK HUSUMETİ

Poliste verdiği ifadesinde cinayeti itiraf eden Hamdullah A.'nın "Onunla eskiye dayalı bir husumetimiz vardı. Olayı bu nedenle gerçekleştirdik." dediği öğrenildi. Polis soruşturmasında Hamdullah A.'nın daha önceden meydana gelen yaralama, kaçakçılık ve Gasp olaylarından polise geliş kaydı olduğu, bir çok dosyadan mahkemeler tarafından arandığı ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan Hamdullah A., Salim Ç. İle Serhat D. Ve Ahmet G., geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildiler.

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Yedi Bela Taner’i eski husumetlileri vurmuş
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