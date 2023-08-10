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Giriş Tarihi: 11.8.2023

Yedi Bela Taner’i vuranlar yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Yedi Bela Taner’i vuranlar yakalandı
İstanbul Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda geçtiğimiz pazartesi gecesi "7 Bela Taner" lakaplı Taner Şanlı'nın öldürüldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırının failleri Pendik'te yakalandı. Görgü tanıkları ve güvenlik kamerası görüntülerinden saldırının faillerinin kimliğini belirleyen Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Hamdullah A. ve Salim Ç'yi Pendik'te kıskıvrak yakaladı. Öte yandan Şanlı'nın, 2015'te cezaevinden firar ettiği, cezaevinde yatan husumetlisinin 2 kardeşini ayaklarından vurduğu, Beyoğlu'nda kendisine çarpan bir kişiyi bıçaklayıp kaçtığı, olaylardan 2 hafta sonra yine Tarlabaşı'nda uğradığı saldırıda yaralandığı öğrenildi. Sahte kimlikle başvurduğu hastanede kimliği tespit edilince eşi aracılığı ile polislere ilaçlı meyve suyu ikram ederek polisleri uyutup kaçmıştı. Şanlı daha sonra Bağcılar'da bir baskında eşiyle birlikte yakalanmıştı.

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Yedi Bela Taner’i vuranlar yakalandı
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