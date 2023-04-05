Yedi, içti “Cüzdanım arabada kalmış” yalanıyla dönerciyi terk etti

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi restorana gelip yemek ve içecek siparişi verdi. Yaklaşık 100 liralık yemeği yiyen şahıs, içeceği de içip kasaya geldi. Ücreti ödemek isteyen şahıs ceplerini kontrol ettikten sonra "cüzdanım arabada kalmış alıp geliyorum" diyerek dışarı çıktı. Restoran çalışanı bekledi ancak yemek yiyen şahıs bir türlü gelmedi. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.