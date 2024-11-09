Haberler Yaşam Haberleri Yediemin otoparklarındaki araçların satış usulüne düzenleme: 6 ay içinde teslim alınmayan araçların satışı kolaylaşacak
Giriş Tarihi: 9.11.2024 13:53 Son Güncelleme: 9.11.2024 14:02

Yediemin otoparklarındaki araçların satış usulüne düzenleme: 6 ay içinde teslim alınmayan araçların satışı kolaylaşacak

9. Yargı Paketi ile birlikte birçok kanunda değişiklik ve düzenleme yapılıyor. İşte o düzenlemelerden bir tanesi de yediemin otoparkındaki araçlarla ilgili oldu. Yapılan düzenleme ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Karayolları Trafik Kanunu uyarınca buluntu olması nedeniyle veya trafikten men edilerek yediemin otoparklarında bulunan araçların satışı ile bedellerinin hak sahiplerine ödenmesinin kolaylaştırıldığını” dile getirdi.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Yediemin otoparklarındaki araçların satış usulüne düzenleme: 6 ay içinde teslim alınmayan araçların satışı kolaylaşacak

Kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek kanunlaştı. Yapılan değişiklikler kapsamında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ek 14 üncü maddesinin mevcut birinci fıkrasına göre, trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış usulünde düzenlemeler yapıldı.

Adalet Bakanı Tunç yeni düzenlemeye dair şu bilgileri paylaştı: "Karayolları Trafik Kanunu uyarınca trafikten men edilerek alıkonulan araçlardan yediemin otoparklarında bulunup da sahipleri tarafından teslim alınmayan veya sahiplerine ulaşılamayan araçların satış usulü kolaylaştırılacak.
Ayrıca bu araçların satışından elde edilen tutarın hak sahiplerine ödenmesi; hak sahiplerine ödenememesi halinde ise yine hak sahiplerine ödenmesi amacıyla muhafaza edilmesi sağlanacak."

Adalet Bakanı Tunç, böylelikle, hem bu araçların değerlerini yitirmeden ekonomiye kazandırılacağını hem de hak sahiplerinin haklarının en iyi şekilde korunacağını kaydetti. Bakan Tunç, 2023 yılında kabul edilen düzenlemeyle de İcra ve İflas Kanunu gereği yediemin depolarında muhafaza altına alınan ancak ilerleyen zamanda hukuken muhafazasına gerek kalmayan malların tasfiye edilerek ekonomiye kazandırılmasının sağlandığını belirterek, "Bu düzenlemeye ilişkin Bakanlığımızca yayımlanan tebliğ kapsamındaki uygulamayla şu ana kadar 15 bin 259 aracın tasfiyesi tamamlandı, 4 bin 14 aracın ise tasfiye süreci devam ediyor. Yapılan değişiklikle bu süreç daha da kolaylaşacak." dedi.

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Yediemin otoparklarındaki araçların satış usulüne düzenleme: 6 ay içinde teslim alınmayan araçların satışı kolaylaşacak
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