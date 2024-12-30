Yediği lokum nefes borusuna kaçan down sendromlu Yasin heimlich manevrasıyla hayata tutundu

Down sendromlu Yasin Altındağ, geçtiğimiz ay Tacin Mahallesinde gittiği marketten aldığı lokumu ağzına attı. Lokumun nefes borusuna kaçması sonucu boğulma tehlikesi geçiren Altındağ, yakında bulunan ve sürekli gittiği lokantaya girdi. Yasin'in nefes alamadığını anlayan lokanta işletmecisi Ramazan Topalsan, heimlich manevrasıyla nefes borusuna kaçan parçayı çıkardı.

Ramazan Topalsan, olay anını şu sözlerle anlattı: "Yasin sürekli yanımıza gelen bir arkadaşımız, kardeşimiz. Boş zamanlarında burada vakit geçirir. Yan marketten lokum almış ve yemiş. Lokum boğazına kaçıp nefes almasını engellediğini fark ettim. Daha önce ustalık belgesi alırken aldığımız sağlık eğitimlerinden edindiğim bilgilerle hemen müdahale ettim ve Yasin'i kurtardım. Sağlık bilgisi çok önemli. Daha önce de bir amcamızın hayatını bu şekilde kurtarmıştım. Yasin hep bizimle, elimizden geldiğince kendisine destek oluruz. O da güler yüzü ile bize neşe verir" dedi.

HAYATIMI KURTARDI, ONU ÇOK SEVİYORUM

Hayatını kurtaran Topalsan'a teşekkür eden Yasin Altındağ, "Lokantaya geldim ama nefes almakta zorluk çekiyordum. Ramazan abi geldi, bir hareket yaptı ve lokum çıktı. Abilerim bana burada sahip çıkıyor. Annemle birlikte yaşıyorum, başka kimsem yok. Annem belli saatlerde dışarı çıkmama izin veriyor. Dışarıya çıktığım zamanlarda ise Ramazan abimin yanına geliyorum. Kendisi bana sürekli yardım ediyor onu çok seviyorum. Benim hayatımı kurtardı" diye konuştu. Yasin Altındağ, Ramazan Topalsan'a sarılıp, onu öptü. Olay anı ise lokantanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.