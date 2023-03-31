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Giriş Tarihi: 31.3.2023 17:35 Son Güncelleme: 31.3.2023 17:53

Sakarya’da yediği pide sonu oldu

Sakarya’da yediği pide soluk borusuna kaçan işitme engelli Murat Yılmaz’a çevredekiler “Heimlich” manevrası yaptı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen talihsiz adam hastanede can verdi.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Sakarya’da yediği pide sonu oldu

Sakarya'nın Hendek İlçesi Başpınar Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde meydana gelen olayda 41 yaşındaki işitme engelli Murat Yılmaz, motosikletiyle seyir halinde iken yediği pide bir anda bir anda nefes borusuna kaçtı. Fenalaşan genç adamın idaresindeki elektrikli motosiklet sokaktaki aydınlatma direğine çarptı. Yere düşen Yılmaz'ın yardımına bölge esnafı koştu. Soluk borusuna pide kaçan şahsı çevre esnafı 'Heimlich' manevrası ile kurtarmaya çalıştı. Yapılan müdahaleler sonuç vermediği o anlarda Murat Yılmaz özel araçla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Yılmaz kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yılmaz için bugün Hendek'te cenaze töreni düzenlendi. Yılmaz'ın cenazesi, helallik için evinin önüne getirildi. Talihsiz adam, Hendek Kırktepe Mahalle Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kırktepe Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

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Sakarya’da yediği pide sonu oldu
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