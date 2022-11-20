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Giriş Tarihi: 20.11.2022

Yedikır Barajı 250 kuş türüne ev oldu

Umut YEŞİLYURT Umut YEŞİLYURT
Yedikır Barajı 250 kuş türüne ev oldu
Amasya'nın Suluova ilçesinde 1982-1985 yıllarında sulama amaçlı yapılan Yedikır Barajı, kurulduğu günden itibaren birçok canlıya ev sahipliği yapmaya bugün de devam ediyor. Bu canlıların başında kuşlar yer alıyor. Yedikuğular Kuş Cenneti olarak adlandırılan alanda özellikle akpelikan, angıt, karabatak ve telli turna önemli kuş türleri arasında yer alıyor. Amasya Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Zoolog Murat Karavin, "Amasya'da 250 civarında kuş türü gözlemlenmiştir. Bunların büyük bir kısmı da Yedikır Baraj Gölü ve çevresinde. Alanda şu anda 150'nin üzerinde kuş türü var. Kış ortasında 70 kadar türe ait 10 bin civarında kuş türü görülüyor. Bu bölgede daha önce ülkemizde 2-3 defa gözlenen tarla kazı da görülmüştür. Daha önce 2004'te Muş'un Bulanık Ovası'nda ürediği tespit edilen telli turna, 2019'da popülasyonunun kalmadığına dair rapor bulunmasına rağmen 2021'de 1 çift tespit edildi" dedi.

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Yedikır Barajı 250 kuş türüne ev oldu
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