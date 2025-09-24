Haberler Yaşam Haberleri Yedikleri yemek sonrası bir aile yok oldu: Anne kalp krizi geçirdi, 2 çocuk hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 24.9.2025 18:19

Eyüpsultan'da baba Yücel Birkent, anne Aleyna Birkent ile çocukları 4 yaşındaki Alparslan ve 2 yaşındaki Melisa yedikleri yemeğin ardından kusma şikayeti ile hastaneye başvurdu. Yapılan kontrollerde annenin kalp krizi geçirdiği ve tedavi altına alındığı öğrenildi. Öte yandan tedavisi tamamlanan baba ve çocukları yeniden rahatsızlanırken, 2 kardeş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Topçular Mahallesi'nde ikamet eden baba Yücel Birkent, anne Aleyna Birkent ile çocukları Alparslan (4) ve Melisa Rabia (2), 22 Eylül'de yedikleri yemeğin ardından kusma şikayeti yaşamaları üzerine zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan kontrolde kalp krizi geçirdiği anlaşılan anne Aleyna Birkent tedavi altına alındı. Baba ve çocukları ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Ertesi gün sabah saatlerinde çocuklarının yeniden rahatsızlanması üzerine Yücel Birkent tekrar hastaneye başvurdu. Hastanede tedavi altına alınan 2 kardeş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocukların hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

