Yedikleri yemekten zehirlenen 72 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Kastamonu Hüma Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda akşam tavuk tantuni yiyen öğrencilerde sabah saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı. Öğrencilerden bazıları 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bazı öğrenciler ise kendi imkanlarıyla hastaneye geldi. Toplam 72 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Konu ile ilgili Kastamonu Valiliği açıklama yaptı. Valilik açıklamasında 95 öğrencinin gıda zehirlenmesinden etkilendiği bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "15.01.2024 Pazartesi saat 04.20'de Kastamonu Merkez Kredi ye Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı kız öğrenci yurdunda kalan bazı öğrencilerin mide bulantısı, karın ağrısı ve ishal şikâyetleri ile Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesine başvurdukları bilgisi alınmıştır. Yapılan araştırma neticesinde 95 öğrencinin gıda zehirlenmesinden etkilendiği, 72 öğrencimin Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine intikal ettiği, tedavilerine devam edildiği, herhangi bir hayati tehlikeleri bulunmadığı anlaşılmıştır. Olayla ilgili gerekli inceleme ve araştırma devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."