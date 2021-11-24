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Giriş Tarihi: 25.11.2021

Yeğen katili dayıya 25 yıl hapis cezası

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
Yeğen katili dayıya 25 yıl hapis cezası
İSTANBUL Güngören'de senarist yeğenini çekiç ve bıçak darbeleriyle öldüren Yaşar Kapcak 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Geçen yıl 23 Eylül'de yaşanan olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde, maktul Emre Duran'ın annesi, kız kardeşi ve dayısı Yaşar Kapcak ile aynı evde yaşadığı anlatıldı. Anne Saime Duran'ın işyerinden eve geldiğinde kapının kilitli olması üzerine şüphelenip polisi aradığı, kapının açılması üzerine Emre Duran'ın kanlar içinde yerde yattığı ve dayısı Yaşar Kapcak'ın da evin içinde olduğu anlatıldı. Emre Duran'ın başına aldığı çekiç ve bıçak darbeleriyle öldüğü belirtildi. Mahkeme, Yaşar Kapcak'ı "Kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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Yeğen katili dayıya 25 yıl hapis cezası
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