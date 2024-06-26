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Giriş Tarihi: 27.6.2024

Yeğeni tarafından öldürüldü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Yeğeni tarafından öldürüldü
İstanbul Zeytinburnu'nda 21 Haziran'da Çin vatandaşlığı da olan tekstilci işadamı Hasan Nur'un evinde öldürülmesinin arkasından, öz evladı gibi yetiştirdiği yeğeni çıktı. Olayı araştıran Cinayet Büro Amirliği ekipleri, inceledikleri kamera görüntülerinde 3 şüphelinin apartmanın giriş kapısında buluşarak Hasan Nur'un olduğu kata çıktıklarını, bir süre sonra yüzlerini kapatarak kaçtıklarını belirlerken şüphelilerden birinin kolundaki dövmeyi de takibe aldı. Kaçış güzergâhı izlenen şüphelilerin kimlikleri de tespit edildi. Şüphelilerden birinin Hasan Nur'un yeğeni Yımaran Y. (28) olduğu belirlendi. Yakalanan Yımaran Y. olayı itiraf etti.
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Yeğeni tarafından öldürüldü
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