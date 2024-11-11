Haberler Yaşam Haberleri Yem karma makinesine düşen şahıs hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 12.11.2024

Yem karma makinesine düşen şahıs hayatını kaybetti

İHA
Yem karma makinesine düşen şahıs hayatını kaybetti
Aydın'ın Karacasu ilçesinde yem karma makinesine düşen şahıs hayatını kaybetti. Olay, kırsal Esençay Mahallesi'nde önceki gün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir Türkmen (20) isimli şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek yem karma makinesinin içerisinde düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Türkmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Türkmen'in cansız bedeni, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Yem karma makinesine düşen şahıs hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA