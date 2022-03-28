Haberler Yaşam Haberleri Yemeğini ısıtırken ormanı yaktı
Giriş Tarihi: 29.3.2022

Yemeğini ısıtırken ormanı yaktı

Yemeğini ısıtırken ormanı yaktı
Aydın'ın Efeler ilçesi Teke Deresi bölgesindeki tarlasında çalışan çiftçi Halil Metin, önceki gün saat 14.00 sıralarında, yemeğini ısıtmak için ateş yaktı. Yaktığı ateş, rüzgarın etkisiyle, yakındaki ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye giden Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Aydın İl Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, su sıkarak alevleri 3 saatte söndürdü. Yangında, 8 hektar orman küle döndü. Jandarma, yangına sebebiyet verdiği belirlenen Halil Metin'i gözaltına aldı. Metin, jandarmadaki ifadesinde, kasıtlı hiçbir davranışının bulunmadığını ve çıkan yangını söndürmek için elinden geleni yaptığını söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Metin, 'taksirle orman yangınına' neden olmak suçundan tutuklandı

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını duyurdu: KDV oranlarında yeni indirim...
Yerli otomobil TOGG için yeni hedef: Başkan Erdoğan duyurdu! 81 ilde kurulacak
Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Türkiye'den tarihi hamle: Putin ve Zelenskiy ile anlaşma tamam
Son dakika: Barış masası Türkiye'de kuruluyor! Ukrayna müzakere heyeti Türkiye'de
Son dakika | İmamoğlu kendi trafik sorununu böyle çözdü; İşe git-gel 12 bin TL!
Son dakika: Galatasaray'da gündem seçim! İşte başkan adayları ve Fatih Terim detayı...
Yemin'in Emir'i Gökberk Demirci evlilik teklifi ettiği sevgilisi Özge Yağız ile ayrıldı! Duygusal veda...
ABD terörist sevdasından vazgeçmiyor: YPG/PKK’nın faydalandığı eğit-donat fonuna 542 milyon dolar!
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 'İNTİKAM' skandalı: İlçeyi kaybedince verdikleri kıyafetleri bile geri istediler
Doğu Akdeniz'de dengeler Türkiye lehine değişti! Yunan basını yazdı: Enerji haritası yeniden çiziliyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Yemeğini ısıtırken ormanı yaktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA