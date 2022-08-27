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Giriş Tarihi: 28.8.2022

Yemek artıkları mama olacak

Yemek artıkları mama olacak
Türkiye sıfır atık ve iklim değişikliği ile mücadelede uygulamaya aldığı çalışmalarla tüm dünyada örnek projelere imza atarken, şimdi de yeni bir proje Tarım Bakanlığı tarafından devreye alındı. "İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Yan Ürünler Yönetmeliği"nde değişikliğe giden bakanlık, 9 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle yemek artıklarından hayvan yemi üretimi ile ilgili hususların bakanlıkça belirlenmesi ve lokanta artıklarının kompost gübre ve kedi-köpekler için mamaya dönüştürülmesi konusunda altyapı çalışmalarının gerçekleştirilmesini istedi. Böylece Türkiye'de değeri 555 milyar lirayı bulan ve yıllık 18 milyon tona ulaşan gıda israfının da önüne geçilmesi planlanıyor. Yayımlanacak tebliğle de yemek artıklarının toplanması, tasnifi, taşınması, işlenmesi, ambalajlanması ile bunları yapabilecek işletmelere ilişkin koşullar düzenlenecek.

ATIKLAR 24 SAATTE MAMAYA DÖNÜŞÜYOR
ÇALIŞMA kapsamında yerli mama makinesi üreticileri de kolları sıvadı. OPSİS Group Yönetim Kurulu Başkanı Taner Mirzabey, ilk yerli mama makinesini tasarladıklarını, makine ile atıkların karıştırılarak 24 saat işlem görmesi sonucunda mamaların toz veya yaş mama olarak çıktığını söyledi. Mirzabey, ilk etapta restoran ve yemekhane atıklarına yönelik bir çalışma rotası oluşturmak istediklerini söyledi.

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Yemek artıkları mama olacak
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