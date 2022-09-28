Yemek Bedeli Vergi İstisnası nedir, ne demek? 2022 Yemek Bedeli Vergi İstisnası ne kadar, kaç TL?

Yemek kartları kalktı mı, kalkıyor mu sorusu bir yana, Cumhurbaşkanı açıklamalarından sonra herkes, yemek bedeli vergi istisnası nedir, ne demek soruları yöneltiliyor. Vergi diliminden muaf tutulma anlamına gelen bu noktada, yemek bedeli vergi istisnası ne kadar, kaç TL oldu sorusu yöneltiliyorr. Peki, Yemek bedeli vergi istisnası ne demek? Yemek bedeli vergi istisnası ne anlama geliyor? İşte detaylar...