Yemek Bedeli Vergi İstisnası nedir, ne demek? 2022 Yemek Bedeli Vergi İstisnası ne kadar, kaç TL?

Yemek kartları kalktı mı, kalkıyor mu sorusu bir yana, Cumhurbaşkanı açıklamalarından sonra herkes, yemek bedeli vergi istisnası nedir, ne demek soruları yöneltiliyor. Vergi diliminden muaf tutulma anlamına gelen bu noktada, yemek bedeli vergi istisnası ne kadar, kaç TL oldu sorusu yöneltiliyorr. Peki, Yemek bedeli vergi istisnası ne demek? Yemek bedeli vergi istisnası ne anlama geliyor? İşte detaylar...
YEMEK BEDELİ VERGİ İSTİSNASI NE KADAR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu yemek parasına ilişkin olarak yaptığı açıklamasında "İlk müjdemiz, hemen her üyemizi ilgilendiren çalışanlara ödenen Yemek ücretlerinin Vergi istisna rakamının ve yönteminin değiştirilmesiyle ilgilidir. Temmuz ayından itibaren çalışanlara ödenen yemek bedeli vergi istisnasını 34 liradan 51 liraya çıkardık. Yılsonunda yeniden değerleme oranına göre bu rakamı tekrar belirleyeceğiz" ifadelerine yer verdi.
YEMEK KARTLARI KALDIRILDI MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlave bir yenilik olarak yemek ödemelerinde restoran, lokanta ve yemek kartı kullanma zorunluluğunu kaldırıyoruz. Artık çalışanlara nakden ödenen yemek bedeli tutarları da vergi istisnası kapsamına girecektir. Böylece çalışanlara daha fazla alternatif sağlıyor, işverenlerin üzerinden de işlem maliyetini kaldırmış oluyoruz" dedi.
YEMEK BEDELİ VERGİ İSTİSNASI NEDİR?
Gelir Vergisi Kanunu'na göre çalışanlarınıza ödediğiniz günlük yemek bedeli tutarını yemek kartı üzerinden verdiğiniz takdirde, devlet yaptığınız ödemeyi SGK İşveren Hissesi, SGK İşçi Primi, Gelir Vergisi ve Damga Vergisinden muaf tutar.
Belirlenen tutar her sene Resmi Gazete'de yayımlanır.