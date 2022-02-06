Yemek bulamayan dağ keçileri mahalleye indi

Türkiye'nin Orta Toroslarını oluşturan Giden Gelmez Dağları, Konya ve Antalya arasında yer alıyor. 2 metreye kadar ulaşan kar kalınlığı nedeniyle bölgede yaşayan havyanlar yemek bulmakta zorlanıyor.

Bunun örneklerinden bir tanesi ise Antalya'nın Akseki ilçesinde görüntülendi. Fotoğraf tutkunları ilçeye bağlı Bağlı Değirmenlik Mahallesine dağ keçileri ile karşılaştı. 260 nüfuslu mahallede büyük şaşkınlık yaşayan fotoğraf sanatçısı Mustafa Ünal, "Dağ Keçileri Giden Gelmez Dağları'nın yerlileri ve özgür çocuklarıdır. Bölgedeki sayılarının yeteri kadar olduğunu öğreniyor ve seviniyoruz. Milli parklar bazı yerlere yem bırakıyor, ama yemlenmek için Değirmenlik Mahallesine kadar indiklerini gördük. Uygun yerlere izleme terasları yapılsa, iyi bir tanıtım yapılabilir diye düşünüyorum" diye konuştu.