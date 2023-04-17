Yemek getiren kuryeyi pompalıyla vurdular

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Özgürlük Mahallesi 222 Sokak'a sipariş götüren kurye Ö.S'ye motosikletten indiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Yaralanan Ö.S, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kuryenin tüfekle vurulma anı çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kuryenin adrese geldiğinde motosikletten indiği, siparişi teslim edeceği kişilere yöneldiği sırada sokağın köşesinden bir kişinin tüfekle ateş ederek kuryeyi yaraladığı yer alıyor.