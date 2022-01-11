Yemek istediği dayısından dayak yedi

Adana'da 20 yaşındaki M.Ö., evlerinin bahçesindeki kullanılmayan eşyaları satmak için gelen dayısından, jest olarak kendisine yemek ısmarlayıp, sigara almasını istedi. Dayı S.K., önce bu teklifi kabul etti; sonrasında vazgeçip ısrarcı olan yeğenini tokatladı. Banyoya kaçıp kendini buraya kilitleyen M.Ö., polisten yardım istedi. S. K. bahçeye çıkınca genç kız da dışarı çıktı; yolda karşılaştığı teyzesine sığındı, ancak ondan da tepki alınca yine kendini eve kilitledi. Polis, genç kızı kurtardı; dayı ve teyze için uzaklaştırma kararı çıkartıldı.

ÖNCE KABUL ETTİ SONRA RET ETTİ

Olay, merkez ilçe Seyhan'a bağlı Hadırlı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; M.Ö., evlerinin bahçesindeki kullanılmayan eşyaları satmak için gelen dayısı S.K.'yı görünce pencereye çıkıp, "Artık bize bir yemek ısmarlayıp, sigara alırsın" dedi. S.K.'da yeğenine yemek siparişi vermesini söyledi, ancak bir süre sonra eve gelen dayı ödeme yapmayacağını belirtip, genç kızı tokatladı. Genç kız, dayısından kaçıp kendisini de banyoya kilitledi. S.K., banyo kapısını zorlayıp açmak istedi, ancak başarılı olamayınca dışarı çıkıp bahçeye döndü. Bunun üzerine genç kız, banyondan çıkıp bu kez evin kapısını kilitleyerek, '112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Bir süre sonra bahçeye çıkan M.Ö., aynı sokakta oturdukları teyzesi S.K.'yi görünce ondan yardım istedi.

ÖNCE DAYI SONRA TEYZE

Ancak teyze de yeğenine sert çıkıp, onunla tartıştı. Yeniden eve gidip, kapıyı kilitleyen genç kız, ihbar üzerine olay yerine gelen polise, dayısı ve teyzesinden şikayetçi olduğunu söyledi. Gözaltına alınan S.K., "Ablamın bahçesindeki atıl eşyalar vardı. Onları satmak için eve gittim. Merve, yanıma gelip yemek sipariş edeceğini söyledi. Ben de elimdeki tüm parayı ona verdim ama sonra anlamsız bir şekilde bağırmaya başladı" dedi. S.K., savunmasını da şöyle sürdürdü; "Yeğenimi susturmak için ağızını kapattım, ancak başaramayınca bana küfürler etmeye başladı. Ben de olay daha da büyümemesi için dışarı çıktım." Teyze S.K.'da "Yeğenimin, dayısına küfür ettiğini duyunca onu böyle konuşmaması için uyardım. Bu kez bana ve çocuklarıma küfür etti. Ben de elimdeki sopayla kapıya vurup, 'Bizi mahalleye rezil ettin' diye çıkıştım" savunmasını yaptı. İfadelerinin ardından serbest bırakılan dayı teyze hakkında 'uzaklaştırma kararı' da verildi.