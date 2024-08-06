Haberler Yaşam Haberleri Yemek yaparken üzerine kızgın yağ dökülen kadın, 2 ay sonra öldü
Giriş Tarihi: 6.8.2024 20:01

Yemek yaparken üzerine kızgın yağ dökülen kadın, 2 ay sonra öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yemek yaparken üzerine kızgın yağ dökülmesi sonucu ağır yaralanan Asu Doğuş (51), kaldırıldığı hastanede yaralarının enfeksiyon kapması nedeniyle 2 ay sonra hayatını kaybetti.

DHA
Yemek yaparken üzerine kızgın yağ dökülen kadın, 2 ay sonra öldü

Fethiye ilçesine bağlı Ölüdeniz Mahallesi'nde oturan 1 çocuk annesi Asu Doğuş, geçen 5 Haziran'da evde yemek yaparken üzerine fritöz devrildi. Kızgın yağ ile ağır yaralanan Doğuş, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğuş, buradaki ilk müdahale sonrası Antalya Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Asu Doğuş, yaralarının enfeksiyon kapması sonucu dün hayatını kaybetti. Doğuş'un cenazesi, bugün öğlen Fethiye Yeni Camii'nde kılınan namazın ardından Taşyaka Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yemek yaparken üzerine kızgın yağ dökülen kadın, 2 ay sonra öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA