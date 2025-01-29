Yemek yapmadı diye katletti

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Beyobası Mahallesi'nde 21 Ocak'ta akşam üzeri Yunus Korkut (34), eşi Ummuhan Korkut (25) ile yemek yapmaması yüzünden tartıştı. Daha sonra Yunus Korkut, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşinin bayıldığı ve ağzından köpük geldiği ihbarında bulundu. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Korkut'un, tetkiklerinde vücudunda morluklar tespit edilince beyin ameliyatına alındı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Yunus Korkut, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Yunus Korkut'un savcılıktaki ifadesinde, "Yemek yapmama meselesi yüzünden eşim ile aramızda tartışma çıktı. Daha sonra koyunlara bakmak için evin arkasına gitti. Gecikmesi nedeniyle kontrol etmeye gittiğimde ağzından köpükler geldiğini fark ettim" dedi. Ummuhan Korkut, 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede dün sabah hayatını kaybetti. Korkut'un cenazesi, Beyobası Mahallesi'nde toprağa verildi. Daha önce darp nedeniyle tutuklanan Yunus Korkut'un eşinin ölümüyle birlikte suç vasfı da değişti.