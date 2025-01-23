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Giriş Tarihi: 23.1.2025 12:39 Son Güncelleme: 23.1.2025 12:44

Yemek yapmama meselesi yüzünden eşini öldüresiye döven cani koca tutuklandı

Muğla Köyceğiz’de yemek yapmama meselesi ve aldatma meselesi yüzünden eşi Yunus Korkut tarafından darp edilen Ummuhan Korkut, yoğun bakıma alındı. Hayati tehlikesi süren Korkut’un eşi Yunus Korkut ise Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla tutuklamaya talebiyle mahkemeye sevk edildi ve kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Yemek yapmama meselesi yüzünden eşini öldüresiye döven cani koca tutuklandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Beyobası Mahallesinde, 21 Ocak'ta akşam saatlerinde 34 yaşındaki Yunus Korkut, 26 yaşındaki eşi Ummuhan Korkut arasından yemek yapmama ve aldatma iddiaları yüzünden tartıştı. Daha sonra Yunus Korkut, eşi Ummuhan Korkut'un kendi evlerinin arkasındaki koyunlara bakmaya gittiğini ve geciktiğini, kontrol için gittiğinde ise ağzından köpükler geldiğini belirterek 112 Acil Servis'e ihbarda bulundu.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Olay yerinde bilinci kapalı olan Ummuhan Korkut, sağlık ekipleri tarafından Muğla Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yapılan tetkiklerde vücudunda morluklar tespit edilen ve hayati tehlikesi bulunan ve yoğun bakıma alınan Korkut'un eşi Yunus Korkut ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

CANİ KOCA TUTUKLANDI

Şüpheli Korkut, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheli Korkut, çıkarıldığı mahkemece kasten yaralamadan tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

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Yemek yapmama meselesi yüzünden eşini öldüresiye döven cani koca tutuklandı
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