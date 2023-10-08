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Giriş Tarihi: 8.10.2023

Yemekhanede acı ölüm

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Yemekhanede acı ölüm
Aksaray'da, okulda yemek sırasında kalp krizi geçirip fenalaşan 10 yaşındaki İsmail Bozlak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Aksaray'da, Yavuz Sultan Selim Yatılı Bölge Ortaokulu 5'inci sınıf öğrenci İsmail Bozlak, yemekhanede sıra beklerken fenalaşıp yere yığıldı. Küçük İsmail'e ilk müdahale okulda bulanan hemşire tarafından yapıldı. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılan İsmail Bozlak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtilen Küçük İsmail, gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Yemekhanede acı ölüm
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